A magyar női asztalitenisz-válogatott a papírformának megfelelően kikapott vasárnap a házigazda, második helyen kiemelt japánoktól a csapatverseny első fordulójában, így búcsúzott a tokiói olimpiától.

A Madarász Dóra, Pergel Szandra, Fazekas Mária összeállítású együttes 3-0-ra maradt alul a nyolcaddöntőnek megfelelő első körben.

A tizedik helyen kiemelt csapat – amelytől már az óriási teljesítmény volt, hogy története során először kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra – nem kaphatott könnyű ellenfelet a 16-os, kieséses táblán, de a hazai együttessel az egyik legnehezebb jutott neki a lehetséges vetélytársak közül. A gárdában eredetileg Póta Georgina lett volna a harmadik ember, de mivel neki kiújult a korábbi könyöksérülése, a tartalék Fazekas lépett a helyére, aki így Athén után 17 évvel jutott újra szerephez olimpián. Bátorfi Zoltán gárdája tehát abban az összeállításban lépett asztalhoz, amelyben tavaly januárban a kvótát kiharcolta.

A sportági viadal helyszíne, a Fővárosi Sportcsarnok az első, 1964-es tokiói olimpia alatt a torna és vízilabda küzdelmeinek adott otthont, és bár nézők ezúttal nem lehettek a lelátón, a rendezők mindent elkövettek, hogy most is jó legyen a hangulat. A játékosok ütemes zenére vonultak be, és fényjáték is a show része volt.

Az ötkarikás lebonyolításnak megfelelően páros mérkőzéssel kezdődött az összecsapás, Fazekas és Pergel ellenfele a tavalyi, budapesti World Tour-verseny győztes kettőse, az egyes világranglistán 10. Isikava Kaszumi és 12. Hirano Miu volt. A magyarok egyáltalán nem játszottak megilletődötten, akadt jó néhány szép megoldásuk, ezzel együtt a hazai duó magabiztosan nyert. Az asztalt és labdákat fertőtlenítették, majd magyar részről Madarász (66.) következett, de neki sem lehetett sok esélye a Tokióban korábban vegyes párosban aranyérmes, egyesben harmadik Ito Mima (2.) ellen, és nem is borult a papírforma, így a második egyes előtt a japánok egy győzelemre kerültek a továbbjutástól.

A labdákat a koronavírus-járvány következtében hozott intézkedések részeként egy gép segítségével kapták meg a játékosok a bíróktól, Hirano és Pergel meccse is így kezdődött. A magyar játékos ugyanúgy nem tudta megnehezíteni riválisa dolgát, mint korábban Madarász Itoét, így a japánok végül szettveszteség nélkül nyerték a mérkőzést és készülhetnek a negyeddöntőre.

Ezzel a magyar asztaliteniszezők befejezték szereplésüket Tokióban. A hatfős küldöttségből csak Majoros Bence tudott mérkőzést nyerni, ő ment egy kört egyesben, Póta és Madarász egyesben, a Szudi Ádám, Pergel vegyes páros, valamint a női csapat viszont már az első meccsén vereséget szenvedett.

asztalitenisz, női csapatverseny, 1. forduló (nyolcaddöntő):

Japán-Magyarország 3-0 --------------------- Isikava Kaszumi, Hirano Miu-Fazekas Mária, Pergel Szandra 3-0 (7, 7, 8) Ito Mima-Madarász Dóra 3-0 (2, 6, 6) Hirano-Pergel 3-0 (3, 5, 7)

