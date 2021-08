Kopasz Bálint: nem volt buli, nem volt barátnő, pedig 15 éves korom óta nagyon akartam

A tokiói olimpia keddi versenynapján K-1 1000 méteren aranyérmes Kopasz Bálint akár még három nyári játékokon is részt venne, míg kajakos társa, a versenyszámban mögötte ezüstérmes Varga Ádám a célba érkezést követően először el sem hitte, hogy kettős győzelmet arattak a döntőben.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A 24 éves friss olimpiai bajnok az eredményhirdetés után azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy kilencéves kora óta erre a napra készült, ez pedig 15 év kőkemény munkával és folyamatos lemondásokkal járt.

- mondta Kopasz, aki úgy fogalmazott, a győzelem "óriási öröm és felemelő érzés" a számára.

"Láttam az örömöt édesanyám arcán is, aki nagyon sokat tett azért, hogy idáig eljussak, felkészített, minden nap ott volt mellettem, megfőzött mindenféle minőségi ételt"

- emelte ki edző-édesanyja, Demeter Irén szerepét a győri kajakos, aki a magyar sportági szövetségnek is külön köszönetet mondott.

- nyilatkozta Kopasz.

Az újdonsült olimpiai bajnok azt mondta, Európa- és világbajnokként a mostanra elért sikereknél többet már nem is akar, de folytatni akarja a kajakozást és úgy érzi, nyári játékokon még akár háromszor is elindulhat pályafutása során.

"Későn érő típus vagyok, a szervezetem még most is képes a fejlődésre, igaz, ezt 15-16 évesen, amikor sokan lehagytak még nem igazán értettem. Mostanra viszont már a fájdalomtűrő képességemet is ki tudtam tolni, már nem mondják, hogy női lapáttal evezek és gyenge a kondícióm ehhez a sportághoz"