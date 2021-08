Videón a zokogva búcsúzkodó Messi – Összeomlott, amikor bejelentette távozását a Barcelonától

Lionel Messi vasárnap 12 órától tartott sajtótájékoztatót, ahol bejelentette a távozását az FC Barcelonától. A búcsú a vártnál érzelmesebbre sikerült.



Fotó: Pau BARRENA / AFP

A 34 éves világsztár a Camp Nou-ban az újságírók előtt megpróbálta megmagyarázni, miért hozták meg ezt a drámai és váratlan döntést – írja a 24.hu.

– mondta sírva Messi. A beszéde után hatalmas tapsvihar tört ki a teremben és Messi összetörve, zokogva roskadt magába.

This is the word of Leo #Messi: pic.twitter.com/k0btQ7k1py