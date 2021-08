Botka Endre szerződést hosszabbított a Fradival

Botka Endre szerdán meghosszabbította szerződését a bajnok Ferencváros labdarúgócsapatával.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A népligeti klub honlapja emlékeztet rá, a 26 éves hátvéd 2017 januárja óta erősíti az együttest, amelyben azóta 162 mérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett, emellett a csapatkapitányi karszalagot is többször viselte.

"Egyértelmű volt, hogy ha lesz lehetőség, akkor szeretnék majd élni vele, örülök, hogy a klub is ugyanígy gondolkodott. Remélem, sok szép év áll még előttünk"

- mondta Botka.

"Botka Endre évről évre egyre meghatározóbb szerepet tölt be a Ferencvárosban, emellett láthattuk, hogy a válogatott színeiben is fantasztikusan játszott az Európa-bajnokságon, a legmagasabb szinten bizonyította, hogy milyen teljesítményre képes. Hasznos tagja a csapatunknak a pályán és azon kívül is" – mondta a 13-szoros válogatott játékosról az FTC sportmenedzsere, Hajnal Tamás.

Forrás: MTI