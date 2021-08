Nem fogja elhinni mennyit érnek Messi könnyei – árverésre bocsátják a szalvétát, amivel felitatta könnyeit

Korábban búcsú-sajtótájékoztatót tartott Lionel Messi, az FC Barcelona hatszoros aranylabdás csatára, minden idők egyik legnagyobb játékosa, ahol bejelentette távozását az FC Barcelonától – írja a 444.hu.



Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

Most árverésre bocsátják azt a szalvétát, amellyel Lionel Messi felitatta könnyeit a barcelonai búcsú-sajtótájékoztatóján.

A csatár, mielőtt a francia fővárosban kötött volna ki, sajtótájékoztatón köszönt el a Barcelonától, de nem tudta visszatartani könnyeit, amelyeket az immár "milliós" szalvétával törölt fel.

This is the word of Leo #Messi: pic.twitter.com/k0btQ7k1py