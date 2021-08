Dzsudzsák megint válogatott lesz? Válaszolt a neves szakértő

Sokak szerint egyre közelebb kerül a válogatotthoz Dzsudzsák Balázs, aki az előző szezonban az NB II-ben szerepelt, ezért nem kapott meghívót Marco Rossitól.



Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Dzsudzsák az Eb-t is kihagyta, és bár Szijjártó Péter nagyon szerette volna, a kapitány következetes maradt, és nem hívta be a keretbe a másodosztályból a DVSC játékosát.

Szijjártó Péter vasárnap ismét adott egy löketet a Dzsudzsák-marketingnek, Facebook-oldalán így áradozott a jó formában lévő középpályás teljesítményéről:

De mennyi esély van arra, hogy a csapatával az NB I-be feljutó, idén 34. életévét betöltő Dzsudzsák Balázs ismét válogatott legyen? A Bors Bozsik Pétert kérdezte erről:

Azért nehéz erre válaszolni, mert más szerkezetben játszik a Debrecen és másban a válogatott. De az kétségtelen, hogy Dzsudzsák Balázs a vártnál jobb teljesítményt nyújt a középső középpályás poszton, tényleg várakozás felett játszik, figyelemre méltó a produkciója. Azzal viszont tisztában kell lenni, hogy más a nemzetközi porond, és a más a hazai bajnokság, függetlenül attól, hogy az NB I is egyre erősebbé válik. Marco Rossi szövetségi kapitány többször is elmondta, hogy mindenki előtt nyitva áll a kapu a nemzeti csapatnál, így Dzsudzsák Balázs előtt is