Marco Rossi elárulta, hogy miért hagyta ki Dzsudzsákot a válogatott keretből

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportnak adott interjút.

A szeptemberi világbajnoki selejtező mérkőzéseire szerdán keretet hirdető kapitány a nyugodt éjszakákról, Dzsudzsák Balázsról, a célokról és a kivívott tekintélyről is beszélt az interjúban. Arról, hogy miért hagyta ki Dzsudzsákot a keretből, így beszélt Rossi:

Azt azonban szeretném leszögezni, hogy aki azt gyanítja, személyes problémám van vele, téved. Tisztelem, amit eddigi pályafutása során elért – a klubjaiban és a nemzeti együttesben egyaránt. Ugyanakkor mindenki tisztában van azzal, hogy amíg korábban leginkább szélsőként volt a csapatai hasznára, a Debrecenben már középső középpályásként játszik. Jó formában van, gólokkal és gólpasszokkal segíti a Lokit, de a középpálya azon részén, ahol ő mostanság szerepel, nekem más típusú futballistákra van szükségem. Olyanokra, akik nemcsak sokat futnak, hanem a nemzetközi szinten megkövetelt sebesség is megvan bennük, miközben sok labdát szereznek. Megítélésem szerint ez a képesség már kicsit hiányzik Balázsból. Annak tehát, hogy nem kalkulálok vele, ez az oka, semmi más.

A szakvezető azonban azt is hozzátette, hogy ezzel még nincs lezárva a történet.

"rá is igaz, ami mindenki másra: senki előtt sem csukom be végleg azt a bizonyos kaput. Arról nem szólva, hogy egyikünk sem tudhatja, mit hoz a jövő, az is megtörténhet, hogy egy idő után már nem én állítom össze a keretet… Persze remélem, hogy még sokáig az én feladatom lesz."