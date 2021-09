Boris Johnson kiakadt: "Teljesen elfogadhatatlan az angol játékosokat ért rasszista abúzus"

Ahogy arról mi is beszámoltunk, csütörtökön este a magyar–angol mérkőzésen a magyar szurkolók megdobálták az angol játékosokat, és elmondásuk szerint rasszista bekiabálások is voltak.

– írta Twitterén Boris Johnson brit miniszterelnök.

A szurkolók az ellenfél himnuszát nem fütyülték ki, azonban az angolok meccs előtti térdelését fújolás fogadta. Sterling gólját követően pedig műanyag poharak repültek a játékos felé, aki trikóján elhunyt barátjának állított emléket a gólöröm közben.

It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.

I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good.