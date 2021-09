Bizarr botrány Messi és Neymar meccsén: öltönyös tisztviselők és rendőrök lepték el a pályát a világbajnoki selejtező közben – A bíró sem tudta, mi történik

Ennél furcsább eset talán még nem történt a futballmeccsek történetében.



Brazília és Argentina játszott egymással vasárnap este Sao Paulóban. Még csak 4-5 perce folyt a világbajnoki selejtező, amikor megállt a játék, mert öltönyös férfiak jelentek meg a felezővonalnál. Senki sem értette, mi történik, amikor a hetedik percben az ismeretlenek benyomultak a pályára.

Maga a játékvezető sem tudta, mi történik, úgy szaladt oda először, mint aki el akarja távolíttatni a betolakodókat

Az Anvisa nevű brazil egészségügyi hatóság tisztviselői voltak, akik rendőrök társaságában hatoltak be a pályára, hogy ott helyben karanténba helyezzék az argentin válogatott négy, Angliában játszó sztárját. A Tottenhames Giovani Lo Celsót és Cristian Romerót, az Aston Villás Emiliano Martinezt és Emiliano Buendiát érintette a dolog.

A kavarodás miatt végül lefújták a meccset.

A hivatalos indoklás szerint az Anvisa úgy vélte, a négy argentin játékos megsértette azt a Brazíliában érvényes járványügyi előírást, miszerint annak a nem brazíliai lakosnak, aki a Brazíliába történő belépése előtt 14 napon belül Nagy-Britanniában járt, két hétre karanténba kell vonulnia. Így, az ügynökség tisztviselői a pályára léptek, hogy ott helyben karanténba helyezzék a közegészségügyi veszélyt jelentő négy játékost.

Ezen felül azonban az összes fél egymásnak és saját maguknak is gyökeresen ellentmondó állítások sorozatát tette. Az Anvisa szerint az említett játékosok szándékosan megtévesztették a hatóságokat, amikor beutazáskor eltitkolták, hogy két héten belül jártak Nagy-Britanniában. (Ez azért meglepő, mert négy világszerte ismert focistáról van szó.)

Az argentin válogatott ráadásul már 3 napja Brazíliában tartózkodott, és az Anvisa eközben semmit sem tett.

A karanténszabályok ilyen látványos kikényszerítése azért is meglepő, mert Brazíliában a hazai és vendégként érkező focisták a járvány alatt végig hivatalos mentességben részesültek, minden nemzetközi kupameccset lejátszottak, sőt a járvány egyik csúcsa idején az ország még Copa Americát is rendezett. A dél-amerikai világbajnoki selejtezőket helyi szervező CONMEBOL főtitkára ráadásul azt nyilatkozta, hogy a brazil hatóságokkal ők letárgyalták az argentinok mentesítését, amiről a brazil szövetséggel is megállapodtak.

A káosz miatt arról is több verzió kering, hogy ki kapja a meccs pontjait, illetve hogy újrajátsszák-e azt, ami a sűrű versenynaptár miatt kábé lehetetlennek tűnik.

