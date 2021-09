Danyiil Medvegyev simán legyőzte Djokovicot az US Openen

Három sima szettben sikerült az orosz teniszezőnek legyőznie a világelső szerb játékost.

Az orosz Danyiil Medvegyev nyerte meg a New Yorkban rendezett amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben három sima szettben legyőzte a világelső Novak Djokovicot.

Eredmény:

férfi egyes, döntő:

Danyiil Medvegyev (orosz, 2.)-Novak Djokovic (szerb, 1.) 6:4, 6:4, 6:4

A szerb világelső azzal a céllal kezdte meg szereplését New Yorkban, hogy az év negyedik Grand Slam-tornáját is megnyerje. Erre a sportág csaknem 150 éves történetében csak két férfi és három női játékos volt képes, legutóbb a legendás Rod Laver 1969-ben, illetve Steffi Graf 1988-ban mutatta be ezt a bravúrt. A 83 éves ausztrál Laver – aki ezúttal a lelátóról figyelte a döntőt – előzőleg 1962-ben is tarolt, mint ahogy az amerikai Don Budge is 1938-ban.

A belgrádi sztár szeme előtt egy másik rekord is lebegett a finálé előtt, ha ugyanis 28/0-ra javítja idei GS-mérlegét, és negyedszer megnyeri a US Opent, 21. GS-serlegével megelőzhette volna a hozzá hasonlóan 20-nál tartó Roger Federert és Rafael Nadalt, és immár egyedüli rekordernek mondhatta volna magát. Djokovic csúcsbeállítást jelentő 31. GS-döntőjére készült, és új versenyrekordot állított fel kilencedik fináléjával.

New Yorkban az utóbbi 25 évben negyedszer csapott össze az első két kiemelt a döntőben, és Djokovic valamennyi alkalommal ott volt az Arthur Ashe Stadionban.

A harmadik Grand Slam-fináléjában szereplő Medvegyev egyszer már a diadal küszöbén állt Flushing Meadowsban, ám két éve hiába egyenlített kétszettes hátrányból Nadal ellen a fináléban, végül a mallorcai ünnepelhetett.

Ami kettejük egymás elleni mérlegét illeti, a szerb 5-3-ra vezetett, legutóbb a februári Australian Open-döntőben találkoztak, akkor Djokovic 7:5, 6:2, 6:2-re nyert. Kemény pályán 4-2 volt az állás a szerbnek.

Djokovic – akit tavaly leléptettek New Yorkban, miután labdával megütött egy vonalbírót – az előző négy meccsén elvesztette a nyitószettet, és ezúttal is ez történt: Medvegyev 2:0-lal kezdett, és két bréklabdát hárítva végigvitte az előnyét. A moszkvai teniszező 47 perc alatt szettelőnybe került úgy, hogy mind a 15 első adogatása után megnyerte a pontot.

Az eddig csupán egyetlen szettet vesztett orosz a folytatásban is magabiztos volt, semmi-negyvenről fordította meg a szervagémjét, a szerb nem sokkal később dühében összetörte az ütőjét. A 25 éves Medvegyev 3:2-nél brékelte rendkívül feszült ellenfelét, majd 5:4-nél "kötélidegekkel" kiszerválta a játszmát, és másfél óra elteltével egy szettnyi távolságba került élete első GS-serlegétől.

A harmadik felvonás a harmadik Medvegyev-brékkel indult, a 198 centis trónkövetelő közben a világelső ötödik bréklabdáját is hárította, és továbbra sem vesztette el az adogatását. Néhány további Djokovic-baki révén az orosz 3:0-nál megcsinálta a dupla bréket, és 5:1-nél már a diadal küszöbén állt. A teljesen összeomlott szerb egyszer még hozta az adogatását, majd Medvegyev nem tudta kiszerválni a meccset, és mérkőzéslabdánál kettős hibát ütött. Néhány perccel később, 5:4-nél viszont már nem remegett meg adogatóként, és a közönség hangorkánjától kísérve lezárta a 2 óra 16 perces döntőt.

Danyiil Szergejevics Medvegyev pályafutása 13. trófeája mellé 2,5 millió dollárt (762 millió forint) kapott.

Az elmúlt tíz év döntői:

2011: Djokovic (szerb)-Nadal (spanyol) 6:2, 6:4, 6:7 (3-7), 6:1

2012: Murray (brit)-Djokovic 7:6 (12-10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2

2013: Nadal-Djokovic 6:2, 3:6, 6:4, 6:1

2014: Cilic (horvát)-Nisikori (japán) 6:3, 6:3, 6:3

2015: Djokovic-Federer 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

2016: Wawrinka (svájci)-Djokovic 6:7 (1-7), 6:4, 7:5, 6:3

2017: Nadal-Anderson (dél-afrikai) 6:3, 6:3, 6:4

2018: Djokovic-Del Potro (argentin) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3

2019: Nadal-Medvegyev (orosz) 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4

2020: Thiem (osztrák)-A. Zverev (német) 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8-6)

2021: Medvegyev-Djokovic 6:4, 6:4, 6:4

