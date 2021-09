Véget ért az országúti kerékpáros vb! Alaphilippe szóló szökéssel védte meg címét

A francia Julian Alaphilippe megvédte címét a nagy iramú és eseménydús férfi mezőnyversenyben a Belgiumban rendezett országúti kerékpáros világbajnokság vasárnapi zárónapján. Peák Barnabás nem ért célba.

Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

Az első világbajnokság 100. évfordulóján rendezett vb utolsó eseményén a 29 esztendős Alaphilippe – annak tudatában, hogy egy sprintbefutóban nem ő a legnagyobb esélyes – az utolsó 25 kilométeren belül háromszor indított támadást az esélyesek 15 fős csoportjában, utolsó megindulása 18 kilométerrel a céltól történt. A tavaly Imolában is aranyérmes francia többször is aggódva érdeklődött az előnyéről az őt kísérő motorostól – a világbajnokságokon nem alkalmazzák a szezon közben használt rádiós távkapcsolatot –, ám akkora előnyt dolgozott ki, hogy az utolsó méterekre megnyugodva még ünnepeltethette is magát. Sikerével a hetedik bringás – és az első francia – a vb-k történetében, aki címet tudott védeni a férfi mezőnyversenyben.

Másodikként a holland Dylan van Baarle, harmadikként a dán Michael Valgren ért célba.

A hazai közönség számára csalódást keltő módon belga versenyző nem állhatott dobogóra, a céltól mindössze száz méterre élő Jasper Stuyven negyedikként zárt.

Az előzetesen a nagy esélyesek közé tartozó belga Wout van Aertot, a holland Mathieu van der Poelt és az Európa-bajnok olasz Sonny Colbrellit magában foglaló üldözőcsoport csak a nyolcadik helyért sprintelhetett.

Peák Barnabás, az egyedüli magyar induló sokáig tartotta magát, de nem fejezte be a 268,3 kilométeres, mintegy 2500 méter szintkülönbséget tartalmazó viadalt, melyet a győztes Alaphilippe 45 km/óra feletti átlagsebességgel teljesített.

Eredmény, Antwerpen-Leuven, 268,3 km (a vb eredményközlő oldala alapján):

Férfiak, világbajnok:

Julian Alaphilippe (Franciaország) 5:56:34 óra

2. Dylan van Baarle (Hollandia) 32 másodperc hátrány

3. Michael Valgren (Dánia) azonos idővel

Peák Barnabás nem fejezte be a viadalt.

Forrás: MTI