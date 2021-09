5 ok, amiért az ősz a legjobb időszak a testmozgásra

A nyári szezon végével az az érzésed támadhat, hogy már nem kell fittnek maradnod. Mi azonban most meggyőzünk ennek az ellenkezőjéről. Miért ez az időszak a legalkalmasabb a sportolásra? (x)

Megosztunk veled 5 olyan okot, amiért érdemes ősszel is törődnöd a testeddel.

Ideális időjárás

Ha már hozzászoktál a nyári szabadtéri edzéshez, akkor biztosan egyetértesz velünk, hogy a hőmérséklet emelkedésével néha rendkívül nehéz a testmozgás. Ráadásul a melegben teljesítményed is csökken. Az őszi időszakban a reggelek már hűvösebbek, napközben viszont a hőmérő higanyszála még kellemes hőmérsékletre kúszik fel. Ebben az időszakban kellemesen meleged lesz edzés közben, viszont nem kell tartanod a hirtelen fáradságtól és a kiszáradástól. Ez a legmegfelelőbb időszak a testmozgásra a természetben – képzeld csak el a meleg napsugarakat, az enyhe szellőt és a gyönyürűen színes leveleket. Az ősz az egyik legszebb évszakunk, akkor miért ne töltenéd szabadtéri edzéssel?

Már most gondolj a nyárra

Ha ősszel elkezded a sportolást, az év háromnegyed része a rendelkezésedre áll, hogy elérd az áhított formát. Felejtsd el a gyors diétákat közvetlenül a nyári szezon kezdete előtt. Egyáltalán nem egészségesek és felboríthatják az anyagcserédet. Előzd meg a többieket és vágj bele most! Izgalommal fogod várni a nyarat, hogy az uszodában vagy a strandon megmutathasd új, sportos alakodat. A nyári szezon előtt azonban még itt van a karácsony és az ünnepi nassolás. Ha most elkezded az edzést, az ünnepek alatt is lelkiismeret-furdalás nélkül kényeztetheted magad a karácsonyi süteményekkel vagy a krumpli salátával. Ez egy következő ok arra, hogy miért most kezdj el dolgozni sportosabb formádon.

Üres fitnesztermek

Használd ki, hogy az edzőtermek még nem zsúfolásig megteltek. Ennek köszönhetően lehetőséged nyílik az összes gép kipróbálására, vagy nem kell sokat várnod, amíg valamelyik felszabadul. Ez az ideális időszak mindenki számára, aki a nyugodt légkört kedveli edzés közben és nem szereti a zsúfoltságot a fitnesztermekben. Az új év beköszöntével az edzőtermek megtelnek azokkal, akik megfogadták, hogy a jövőben majd rendszeresen sportolnak. Más sportrajongók jelenleg még kihasználják az utolsó nyaralási lehetőségeket, mielőtt még visszatérnének az iskolába vagy a munkába, így ebben az időszakban még a legforgalmasabb edzőtermekben is sokkal kevesebben tartózkodnak – használd ki!

Friss zöldség és gyümölcs

A testmozgás kéz a kézben jár az egészséges táplálkozással. Az őszi időszakban számtalan hazánkban honos zöldség és gyümölcs érik be, köztük az alma, a körte, különböző gyökérzöldségek és a tök. Támogasd edzéstervedet egészséges étrenddel, amely segít céljaid gyorsabb elérésében. Kényeztesd magad szezonális gyümölcsökkel, melyek frissek, tele vannak vitaminokkal, és melyeknek köszönhetően nem fogod visszaszedni a már ledolgozott kilogrammokat. Az őszi időszakot gyakran összekötik az influenzajárvány növekedésével, ezért erősítsd immunrendszeredet helyes táplálkozással és testmozgással, hogy a kórokozóknak nálad esélyük se legyen.

Rendszeresség kialakítása

Nyáron sokszor hiányzik a rendszeresség az életünkből, és sokszor nem tudunk ellenállni a magas kalóriatartalmú nassolnivalóknak. Ősszel azonban minden újra normalizálódik, és az edzésekkel újra rendszert vihetsz a mindennapjaidba. A rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás hamarabb célba juttatnak, mint a szórványos nyári edzések, a kalóriadús koktélok vagy jégkrémek. Kezd el minél hamarabb, és látni fogod, hogy az első eredmények hogyan motiválnak a kitartásra, az áhított forma elérésére és az egészséges életmód betartására.

