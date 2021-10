Semjén Zsolt által kitüntetett milliárdos mentheti meg az Újpest csapatát

Az NB I-ben jelenleg az utolsó helyen szerénykedő klubot Frank Liu multimilliárdos tajvani-magyar üzletember vásárolhatja meg, és mentheti meg a másodosztályba zuhanástól, illetve az összeomlástól.

Frank Liu még az Opus-vezér Mészáros Lőrincnél, illetve az OTP vezér Csányi Sándornál is gazdagabb. Míg Mészáros vagyonát 1,54 milliárd dollárra (479,4 milliárd forintra), Csányiét pedig 1,26 milliárd dollárra (393,4 milliárd forintra) becsüli a Forbes című lap, Liunak nagyjából 25 milliárd dolláros (7800 milliárd forintos) befektetési állományhoz van köze.

Az üzletember politikai érdekből veheti meg az Újpestet is, az egyetlen klubot, amelynél a jelenlegi tulajdonosnak nincs köze a Nemzeti Együttműködés Rendszeréhez. A Blikk cikke szerint a tajvani férfi szívességet tesz a magyar államnak, cserébe nagyobb teret és támogatást kaphat az üzleti tevékenységéhez Magyarországon. Hasonló megfontolásból gründolt a Magyar Fejlesztési Bankkal egy 200 millió eurós (72 milliárd forintos) alapot, amelybe ő és az MFB fele-felerészben szállt be, és ezért támogathatta 250 ezer dollárral (78 millió forinttal) a magyar vízilabdát is.

Ehhez kapcsolódik, hogy a magyar–kínai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes idény nyáron Magyar Arany Érdemkeresztet adott át Frank Liunak, aki korábban az állampolgárságot is megkapta hazánkban.

