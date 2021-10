Anglia-Magyarország 1-1 – esélytelen a továbbjutás

A magyar futballválogatott a Wembley-ben játszott világbajnoki selejtezőt Angliával, amely utoljára 1953-ban kapott ki tőlünk hazai pályán.



Marco Rossi csapatától már egy döntetlen is bravúrnak ígérkezett, miután pár hete Budapesten is 4-0-ra nyertek az angolok, ám most mégis sikerült. 1-1 lett a meccs vége.

Az I csoportban Magyarország a nyolcadik fordulóban a negyedik helyen áll, és egyenes ágon már nincs esélye elérni a vb-t.

A végére az eddigieknél is kevésbé látványos lett a meccs, az angolok voltak ugyan fölényben, de nem voltak igazán élesek, és ez tökéletes helyzet volt a magyar válogatott számára, hogy legalább a döntetlent megtartsa.

A meccsen persze a szurkolók nem bírtak magukkal, összecsaptak a rendőrökkel a stadionban.

