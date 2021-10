Óriási meglepetésre kikapott a Fradi az NB I egyik kiesőjelöltjétől

A ZTE 2-1-re nyert a címvédő Ferencváros otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.



OTP Bank Liga, 9. forduló:

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE 1-2 (1-2)

Groupama Aréna, 8169 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Vécsei (45.), illetve Serafimov (7.), Koszta (23.)

sárga lap: Vécsei (11.), Mak (29.), Botka (35.), R. Mmaee (55.), Wingo (76.), illetve Ubochioma (39.), Sankovic (66.), Serafimov (70.)

Ferencváros:

Bogdán – Wingo, Blazic, S. Mmaee, Botka (Cabraja, a szünetben) – Vécsei (Laidouni, 51.), Besic – Zubkov (R. Mmaee, a szünetben), Nguen (Marin, 77.), Mak (Uzuni, 67.) – Boli

Zalaegerszeg:

Demjén – Lesjak, Serafimov, Kálnoki-Kis, Bedi (Gergényi, 79.) – Ubochioma (Grezda, 85.), Halilovic (Tajti, 85.), Sankovic, Skribek (Babati, a szünetben) – Koszta, Spoljaric (Nimaga 55.)

Gyors góllal lepte meg a vendégcsapat a hazaiakat – szöglet után a zalaiak harmadik közeli próbálkozásánál Serafimov járt sikerrel –, akik hátrányba kerülve azonnal nagyobb sebességre kapcsoltak, de a hátul jól záró zalaiak Koszta révén a 23. percben így is meg tudták duplázni az előnyüket. A Ferencváros tőle hazai közegben szokatlanul idegesen, több hibával játszott, a brusztos vendégekkel szemben nem is tudott igazán helyzeteket kidolgozni, a szépítés így csak a szünet előtti hajrában, Vécsei óriási átlövésével jött össze.

A szünet után fokozta a nyomást az FTC, a zalaiak beszorultak a térfelükre, és ritkán jutottak labdához. Viszont lelkes mezőnymunkával továbbra is elvették a ferencvárosi támadások élét, és kétszer még a kapufa is a vendégek segítségére volt Ryan Mmaee kísérleteinél. Utóbbi a 72. percben büntetőt hibázott, a vetődő Demjén megfogta a labdát. Hiába szálltak be minőségi cserék, és játszott a hajrában egyértelmű fölényben a hazai csapat, az eredmény nem változott.

A Ferencváros sorozatban hat győzelem után kapott ki a pontvadászatban, a zöld-fehérek a Kisvárda elleni 2-1-es hazai vereséggel kezdték az idényt. Az FTC legközelebb az Európa-ligában lép pályára, a csoportkör harmadik fordulójában kedden 16.30-tól Glasgow-ban a Celtic vendége lesz.

Forrás: MTI