Úszóbotrány: Shane Tusup keményen szólt vissza Turi Györgynek

Csütörtökön került napvilágra egy interjú Turi Györggyel, a Kőbánya SC edzőjével. Ebben Turi sokak mellett szóba hozta Shane Tusup és Hosszú Katinka kapcsolatát is, Tusup erre reagált most – számol be róla a Blikk.



Az interjúban Turi György megemlítette Shane Tusup és Hosszú Katinka kapcsolatát azzal kapcsolatban, hogy vajon Cseh László érmes lett volna-e a tokiói olimpián, ha vele folytatja a felkészülést.

Fogalmam sincs. De higgye el, nem esett volna nehezemre inkább a buksiját simogatni és szépeket mondani neki. Ám, ha egyszer az a feladatod, hogy érmes helyre vidd a versenyződet...? Shane Tusup hogyan tudta elérni Katinkával a világraszóló eredményeket? Mert a kezében volt az ostor is és a cukor is. Vagy: Ön szerint Michael Phelpset csókolgatta az edzője?

– jelentette ki Turi.

Tusup most az Instagram-oldalán egy 24 óráig elérhető InstaStoryban válaszolt Turi felvetésére, a következőket írva:

Sajnálattal hallottam mindarról, ami a fiatal lányokkal és fiúkkal történt. Turi úr, kérem, ne keverje össze a nézeteit a nevemmel. Ezeket a módszereket nem helyeslem, soha nem voltak részei az edzői filozófiámnak. Köszönöm.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk Turi György ellen vizsgálatot indított a Magyar Úszó Szövetség, ennek lezártáig az mesteredző maga kérte az alelnöki tisztségéből való felmentését. Cseh László pedig közölte, ha kell a bizottság előtt is elmondja, hogyan bánt vele Turi György.

