Újabb úszó jelentkezett, állítása szerint Turi György szadista módon megverte anno a vécében

Orsovai Péter korábban megfogadta, hogyha találkozik Turival az utcán, megüti. Eddig nem találkoztak.

Mint ismert, néhány hete az olimpiai ezüst- és bronzérmes Cseh László egy 24.hu-nak adott interjúban mesélte el, hogy a Kőbánya SC-nél Turi György lelki terrorban tartotta, de fizikailag is fenyítette a sportoló fiatalokat. Cseh mellett állt ki Turival szemben több más úszó is (Kiss Noémi, Kozma Dominik, Szepesi Nikolett, Reményi Diána, Bernek Péter, Dara Eszter – ő szexuális zaklatással is megvádolta Turit). Turi emiatt fel is függesztette a szakmai alelnöki tisztségét az úszószövetségnél a vizsgálat idejére – írja a Blikk.

A lap szerint újabb úszó, Orsovai Péter is előállt a történetével a Turival szembeni kiállások hatására, ő az Origo felületén tette közzé egy interjúban, mi is történt vele és társaival a 80-as években a Budapesti Spartacusban.

Orsovait nyolcvanas években Dunaújvárosban egy versenyen szúrta ki magának a Spartacus egyik utánpótlás-edzője, így került át ahhoz a csapathoz Csepelről.

Orsovai egy 1983-as fotót is bemutat a cikkben, melyen rajta kívül Egerszegi Krisztina és Kiss Noémi is megtalálható.

És mellette ő. Turi György. Aki szadista módon, szinte kéjjel vert bennünket – nem mindenkit, mert voltak kivételezettek.

Orsovai elmondta, amikor a kezébe került Szepesi Nikolett könyve 2013-ban (Én, a szexmániás), akkor még nem törtek elő belőle a Turival szemben érzett érzelmei, akkor csak a Kicsi bácsis történetek maradtak meg benne a könyvből. (Kicsi bácsi, Bacsa István volt az a masszőr a Spartacusnál, aki "lányok bugyijába nyúlkált". Orsovai szerint voltak ilyen híresztelések az ő idejében is a masszőrről, de 10-12 évesen ezt még nem kezelték, mert nem is tudták a súlyosságának megfelelően kezelni.)

Turival teljesen más volt a helyzet. Szégyen, vagy nem: megfogadtam, ha összefutunk valahol az utcán, tuti meg fogom ütni. Egyszer. Ez a mai napig nem történt meg, neki ez lehet szerencse, de talán nekem is. Ám ha látnám őt sétálgatni itt, Erzsébeten, biztosan nem tudnám visszafogni magam. Csak egyetlen ütés lenne. De abba mindent beletennék. Vele kapcsolatban mindig bennem volt ez a gondolat – attól a pillanattól kezdve, hogy örökre kiléptem a Kőér utcai uszoda ajtaján

- mondta el elhatározását Orsovai a cikkben, ahol azt is kifejti, Cseh László és Kiss Noémi vallomásai nyitották meg előtte az utat, hogy elmondja, mit is tett vele többször is Turi György:

Engem Turi sokszor megvert. Volt, hogy a WC-ben, volt, hogy máshol. Az egyik verés nagyon élesen itt van előttem. Nyári napközis rendszerű úszótáborban voltunk a szünidőben. A Határ úti metróállomásnál volt egy bódé, egy tejbüfé, ahol remek palacsintákat sütöttek. Sokszor jártam oda enni, mert az a kaja, amit bent a Spartacusban kaptunk, sok mindenre jó volt, de arra nem, hogy egy fiatal versenyző fejlődjön. (...) Egyszer negyedórát késtem, mert elnéztem az időt. A folyosó két végén volt a két öltöző, majd lefelé vezetett egy lépcső. A medencetéri bejáratnál meg egy-egy WC volt. Én már átöltöztem, mentem lefelé, amikor azt láttam, hogy Turi ott állt lent. Kéjesen vigyorgott. Szinte várta, hogy megjelenjek. Kérdezte, miért késtem. Elmondtam. Megfogta a kezem, berántott a WC-be, és durr. Szó szerint a fal adta a másikat. Majd visszakézből jött a következő.

- mondta el Orsovai a lapnak. Azt is hozzátette, nemcsak őt, de másokat is rendszeresen vert Turi, ám voltak olyan gyerekek, akikkel az edző kivételezett, mert a szüleik az akkori korban befolyásos embernek számítottak. Orsovai azt is elmondta, sosem panaszkodott a szüleinek, mert a Kőér utcai uszoda rendkívül nagy presztízsűnek számított.

Mertem volna én bárkinek panaszkodni? Mindig azon gondolkodtam, miért ver meg most? Mit rontottam el? Az úszás közbeni verések, a papucsával, vagy egy sárga, műanyag rúddal történtek. Hogy azt honnan szerezte, és miért lett a kedvence? Erről talán őt kellene megkérdezni. Az edzésterv alapján úsztuk a szériákat. Ha nem úsztam meg az időt, akkor kaptam. Persze nem mindig és nem mindenért, de ha rájött az 'ötperc', akkor már a medence partján azt mutatta, hányat fogok kapni. Tudja, mi ebben a skizofrén? Hogy még így szerettem úszni. Sosem felejtem el az egyik pénteki edzést. Valami miatt nagyon besavasodtam, a kezemet alig bírtam kiemelni a vízből. Ez meg csak ott vigyorgott a medenceparton és mutogatta, hogy mi következik. Én is tudtam. A verés. Lesz.rtam. Azt gondoltam, legyen vele boldog

- magyarázta és hozzátette, az úszók akkor is kaptak Turitól, ha az edző úgy gondolta, szimulálnak a fiatalok.

Orsovai végül azért hagyta abba az úszást, mert

már jobban gyűlöltem Turi Györgyöt, mint amennyire szerettem úszni

Orsovai eztán átment a Vasahoz, ahol öttusázni kezdett, és az ott megismert két másik edző (Dobi Lajos és Selmeci Attila) teljesen más módszert követett a fiatalokkal szemben, amelynek a verés nem volt a része.

Turin mindig is látszott, hogy élvezettel vert bennünket. Mocskos dolognak tartom, hogy utólag azt mondja, mindenféle interjúban, hogy mennyire fájtak neki is ezek a verések. A nagy sz.rt. Ez egyszerűen nem igaz! Ő egy szadista ember. Lexikoni értelemben véve is az. Neki örömet jelentett más ember bántása, verése. Kiss Laci mindig megbánta. Az arcán látszott az, ami Turién sosem. A megbánás.

- magyarázta Orsovai Péter az interjúban, aki szeretné, ha Turi egyszer beismerné, hogy hány úszó karrierjét tette tönkre a módszereivel.

(...) Ezt várnám. Bocsánatkérést, amiért vert? Tőlem egy ilyen féreg ne kérjen bocsánatot. Már akkor megkeseredett vénember volt, csak még nem tudott róla. De ez a beismerés sok embernek sokat jelentene – letépné a láncokat.

