Már megint Messié lett az Aranylabda

Hetedszer is Lionel Messi nyerte a labdarúgás legrangosabb egyéni elismerését, az Aranylabdát.



Fotó: Franck Fife/ AFP

A további sorrend: Lewandowski, Jorginho, Benzema. A legjobb kapus Gianluigi Donnarumma, az olasz válogatott idén Európa-bajnok hálóőre lett – derül ki a Nemzeti Sport tudósításából.

"Hihetetlen itt lenni ma este – nyilatkozta Messi, miközben egyik fia még keresztbe tett ujjakkal szorított a papának. – Megígérhetem, hogy harcolni fogok az új klubomért is. Nagy utat jártam be... Köszönök mindent a barcelonai játékostársaimnak, és a válogatottbeli társaknak is. Ez volt az álmom, hogy nyerjünk végre valamit a válogatottal, a Copa Americán sikerült, fantasztikus élmény volt ez a számunkra. Barcelonában és Párizsban is sokan hozzájárultak ehhez a sikerhez, nem is szólva a feleségemről és a gyermekeimről, szüleimről."

Messi Lewandowskit vigasztalja, mondván, az előző szezonban ő érdemelte volna meg a díjat, és kiemelte, micsoda nagyszerű küzdelemben előzte meg őt.

"Robert, te is megnyerhetted volna ezt a díjat!"