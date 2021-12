Már azt is tagadja a korábban eltűnt kínai teniszezőnő, hogy bárkit szexuális zaklatással vádolt volna

November elején még egy volt kínai miniszterelnök-helyettest vádolt meg ezzel Peng Suaj, aki aztán több hétre nyomtalanul eltűnt. Most már azt is tagadja, hogy valaha bárkit ilyennel vádolt volna.

Tagadja a kínai teniszcsillag, Peng Suaj, hogy szexuális zaklatással vádolt volna meg bárkit is, írta meg a Guardian cikke nyomán a Telex. A 35 éves, kétszeres Grand Slam-tornagyőztes Peng még november 2-án írt arról a kínai Weibo közösségi oldalon, hogy a volt kínai miniszterelnök-helyettessel, Csang Kao-li-vel évekig viszonya volt, aki megerőszakolta őt.

Fotó: wikipedia CC BY-SA 2.0/si.robi

A cikk szerint a posztot a megjelenése után fél órával már törölték a Weibóról, Peng pedig több hétre eltűnt a nyilvánosság elől, életjelet sem adott magáról. A váratlan eltűnés miatt több politikus és teniszező fejezte ki aggodalmát világszerte, a Női Tenisz Világszövetség (WTA) december elején pedig bejelentette, hogy a teniszezőnő eltűnése miatt minden Kínába tervezett tornát törölnek, 2022-ben egyetlen versenyt sem fognak rendezni az országban.

A cikk szerint a teniszezőnő végül előkerült, de azóta csak a kínai állami média által közzétette fotókon, interjúkban látható, aki most egy szingapúri állami médiakiadványban beszélt az esetről:

„Nagyon világossá akartam tenni: soha nem állítottam, vagy írtam arról, hogy bárki is szexuálisan zaklatott volna engem. Ami a Weibo-t illeti, ez a magánéletemről szól (...) Sok félreértés történt (...) Nem lenne szabad mindezt rosszul értelmezni.”

- fordította a Telex.

Peng azt is elmondta, hogy szabadon mozoghat, biztonságban érzi magát, és azt is bizonygatta, hogy azt a novemberi levelet, amiben először tagadta le a Weibo-bejegyzése után a szexuális zaklatás vádját, azt tényleg ő írta. Az interjú mellett egy rövid videó és egy pár fotó is napvilágra került, ahol Peng látható más sportolók társaságában. A cikk szerint azt továbbra sem tudni, hogy indult-e bármilyen eljárás Csang Kao-li ellen, de ez Peng visszakozása után nem annyira valószínű.

Forrás: theguardian.com, telex.hu