Fucsovics Márton kiakadt az oltatlan Djokovicra: "Nem lenne joga itt lenni"

Fucsovics Márton két hete Ausztráliában készül az év első tenisz Grand Slam-tornájára, a jövő hétfőn kezdődő Australian Openre, amelyen szeretne minél több mérkőzést nyerni.



Fotó: Facebook/Fucsovics Márton

A világranglista 38. helyezettje az M1-nek hétfőn elmondta: ezúttal viszonylag korán, már karácsony után ki kellett utazniuk, az első héten edzések szerepeltek a programjában, a másodikon pedig már versenyzett is.

Bár Adelaide-ben egyesben csak egy meccset játszott – ahogy fogalmazott, még nem érezte igazán a pályát, fel kellett vennie a ritmust, ellenfele, a fehérorosz Jegor Geraszimov pedig nagyon jól játszott –, párosban három mérkőzésen is pályára léphetett az amerikai Tommy Paullal, akivel majd az ausztrál nyílt bajnokságon is szerepelni fog.

Fucsovics elmondta, hogy folyamatosan edz és készül a második tornájára. Erre ugyancsak Adelaide-ben kerül sor, ahol a holland Botic Van De Zandschulp (56.) lesz az első fordulós ellenfele, a kiírás szerint magyar idő szerint kedden 6 órától. Eddig egyszer találkoztak, tavaly novemberben, a stockholmi nyolcaddöntőben a rivális nyert három szoros szettben.

"Magas színvonalú meccs volt, jó játékos a srác. Fiatalabb nálam, nagyon motivált, most került be az első százba. Nehéz mérkőzés lesz, 40 fokot jósolnak. A fő verseny az Australian Open, de nyilván itt is próbálok minél tovább jutni"