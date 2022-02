Történelmi nap lehet a hétfő a pekingi téli olimpián!

Magyar szempontból történelmi nap lesz a hétfői a pekingi téli olimpián, amennyiben a rövidpályás gyorskorcsolyázók közül bárki érmet szerez férfi 1000 vagy női 500 méteren. Rajtuk kívül az alpesi síelő Tóth Zita is rajthoz áll óriás-műlesiklásban.

Fotó: Manan VATSYAYANA / AFP

Mivel a vegyes váltó szombaton harmadik lett, újabb dobogós helyezés esetén ez lesz az első téli olimpia, amelyen a magyar delegáció egynél több érmet gyűjt. A férfi váltó négy évvel ezelőtti aranyérme előtt az 1948-as és az 1980-as játékokon egy-egy ezüst-, az 1932-es, az 1936-os, az 1952-es és az 1956-os olimpián egy-egy bronzérmet szereztek a magyarok.

Bánhidi Ákos, a short track válogatott edző-menedzsere az MTI-nek elmondta, hogy az önbizalmuknak jót tett a szombati bronzérem.

"Ez adhatja meg a mentális fölényt, ami a sikeres folytatás alapja lehet. Most már magabiztosak is lehetünk, a versenyzőket elárasztja az önbizalom, és látják, vannak itt komoly lehetőségek. Jönnek az egyre komolyabb futamok, egyre komolyabb ellenfelek, és ez pluszt jelenthet velük szemben. Bizakodó vagyok, mindenki felkészült, és most közel sincs olyan sorozatterhelés, mint a négynapos világkupákon vagy más nagy versenyeken."