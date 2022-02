Minden idők legbotrányosabb olimpiája lehet? Ezúttal a síugróknál történtek értelmetlen kizárások

A gyorskorcsolyázók után a síugróknál is áll a bál.

A téli olimpiákon hétfőn szerepelt először a síugrók vegyes csapat versenye, ami nem kevés feszültséget hozott a felszínre, hiszen több csapatot is kizártak a szabálytalannak ítélt síruhák miatt.

Az osztrák Stolz Daniela Iraschko a síugrók vegyes csapatversenyében a 2022-es pekingi téli olimpián, a csangcsiakoui zónában lévő Nemzeti Síugró Központban 2022. február 7-én. Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader

A síugrás technikai sport is, minden évben szigorú paramétereket határoznak meg a felszerelésekre, hogy kizárják velük a ruhák vagy a lécek adta jogosulatlan aerodinamikai előnyöket. A síugrók a feléjük áramló levegőn tudnak igazán utazni, amiben egy bővebbre hagyott vagy sűrűbb szövésű ruha tud segíteni. A versenyeken a ruhák áteresztőképességét légfúvókkal tesztelik, ha valakié túl sokat tart meg, kizárják.

A vegyes csapatoknál a számban négyszeres világbajnok Németországot már a kvalifikációs futamban kizárták, mert az egyéniben ezüstérmes Katharina Althaus ruháját szabálytalannak találták. A már éremért folyó versenyből pedig Japánt, Ausztriát és Norvégiát diszkvalifikálták hasonló indokok miatt. Takanasi Szara, Daniela Iraschko-Stolz és Anna Odine ruháját sem találták megfelelően. Később még egy norvégot, Silje Opsethet is kizárták. Mindegyik említett ország komoly éremesélyekkel indult.

“Ez teljes őrület. Három lányt kizártak. Három olyan profi lányt, akik világkupafutamokat nyertek. És nem kapunk rá magyarázatot. Althaus ugyanabban a ruhában ugrott, mint az egyéniben, és most nincs magyarázat rá, hogy ez hogy történhetett”

– mondta Stefan Horngacher, a németek edzője az Eurosportnak.

A kizárás miatt Takanasi teljesen összetört, sírva hagyta el második ugrása után a síarénát. Ekkor már tudott a döntésről, mégis ugrásra kényszerítették.

Később a japánok, a norvégok és az osztrákok is megerősítették, hogy ugyanazt a ruhát viselték ugróik, mint az egyéni versenyekben.

"Nem igazán tudom, mit mondjak. Teljesen másképp mérték meg a ruhákat, és új eljárást alkalmaztak, Azt mondták, hogy másképp álljunk, mint ahogyan eddig valaha is tettük."

– mondta Silje Opseth norvég síugró a VG című norvég lapnak. Az edzőjük, Clas Brede Bråthen azt is furcsának találja, hogy csak női versenyzőket zártak ki.

Kelemen Zoltán, korábbi válogatott síugró, az Eurosport szakkommentátora szerint nem véletlen, hogy csak nők buktak meg.

“A szabályok úgy szólnak, hogy csak két centivel nyúlhat túl a ruha a karoknál vagy a lábaknál, de ezzel mindig is próbáltak trükközni. Még az edzők is adnak tanácsokat, hogy ellenőrzésnél, milyen pózt kell felvenni, vagy a levegőt beszívni. A férfiaknál egy ideje már szigorúbban megnézik ezt, ők már ehhez alkalmazkodtak. Lehet, hogy a nők tényleg most találkoztak először ezzel a teszteléssel, de akkor meg örülhetnek, hogy korábban nem vették ki őket.”