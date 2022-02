Elbúcsúztatták Csollány Szilvesztert

A Farkasréti temetőben búcsúztatták el a koronavírusban elhunyt Csollány Szilvesztert.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Magyar Torna Szövetség korábban kiadott közleménye szerint a sportoló búcsúztatóján a ravatalozó előtti nyitott téren, a szertartás előtt egy szál virág elhelyezésével róhatták le kegyeletüket a gyászolók – írja a Blikk.

Az olimpiai bajnok tornásztól családja és barátai mellett a teljes sporttársadalom búcsúzott. Az eseményen az Emmi nevében Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, az olimpiai család nevében pedig Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke mondott beszédet. A Magyar Torna Szövetség elnöke, Magyar Zoltán is búcsúbeszédet tartott, a család nevében Mórádi Zsolt, a család barátja emlékezett. Már 11 óra előtt érkeztek a búcsúztatóra.

Berki Krisztián, olimpiai bajnok tornász pályafutásában hatalmas lökést adott Csollány 2000-es Sydney-i győzelme.

Ő így búcsúztatta Csollányt:

- Ő volt a példaképem, nagy szerepe volt abban, hogy belőlem is tornász lett. Tizenöt éves voltam a Sydney-i olimpia idején, igazi hősként tekintettem rá, s hatalmas lökést adott a győzelme, a tökéletes gyakorlata ahhoz, hogy én is a csúcsra jussak. Tulajdonképpen én is az ő hatására lettem komoly sportoló. Valójában még egy hónapja sem gondoltam, hogy itt hagy minket, bíztam a gyógyulásában, az életerejében, a felépülésében. Hiszen nagy harcos, erős ember volt, dolgozott benne az élni akarás. Sosem feledem, mit köszönhetek neki.