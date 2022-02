Peking: kizárták Jászapáti Petrát szabálytalan előzés miatt

A vegyesváltóval bronzérmes korcsolyázó szabálytalanul előzött az elődöntőben.

MTI/Kovács Tamás

A 22 indulót három futamba sorolták, mindegyikből az első kettő, valamint a leggyorsabb harmadik került az A, majd a további hét legjobb a B döntőbe – írja a hvg.hu.

Az 500 méteren hetedik és 1000-en nyolcadik Jászapáti a Pekingben már két aranyat (1000 méter, női váltó) begyűjtött holland Suzanne Schultinggal, az 1000-en bronzérmes belga Hanne Desmet-vel, az olasz Cynthia Mascittóval, az 1000-en negyedik amerikai Kristen Santosszal, a cseh Michaela Hruzovával és a japán Kikucsi Szumirével futott.

A szegedi versenyző a táv elején a mezőny végére sorolt be, majd egy-egy előzéssel az ötödik pozícióba jött fel. Ám amikor gyorsult a tempó, és ő maga is ritmust váltott, úgy előzött a harmadik helyre, hogy közben a kanyar előtt ütközött Santossal, és ezért – noha harmadiknak jött be – kizárták.

A címvédő dél-koreai Csoj Min Dzsong 2:16.831 perccel olimpiai csúcsot ért el a harmadik, utolsó elődöntőben.

A negyeddöntőben Kónya Zsófiát is kizárták. A pekingi női versenyen először van magyar főbíró Pádár Beáta személyében.

Forrás: hvg.hu

Címlapkép: MTI/AP/Ri Dzsin Man