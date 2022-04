Senki nem érti, miért lett öngyilkos az ismert kézilabdázó

Családja, barátai értetlenül állnak Munkácsi Máté tragédiája előtt.

Fotó: YouTube

A tiszavasvári kötődésű sportember két esztendeje vonult vissza a kézilabdától sérülései miatt, az elmúlt években azonban személyi edzőként dolgozott Vecsésen. Szerette a munkáját, képezte magát, s büszke volt arra, hogy sokakon segített.

Közösségi oldalán nemrég például beszámolt róla, hogy egy tanítványa kilenc hónap alatt 61 kilót fogyott. Sikeres volt, rajongtak érte, éppen ezért még döbbenetesebb az elvesztésre.

"Senki sem érti, mi történt, pedig beszéltem családtagokkal, barátokkal. A munkánk miatt messzire kerültünk egymástól, az ünnepeket egyutt töltöttük es most is egyeztettünk arról hogy húsvetkor majd otthon találkozunk. Egy barátja Franciaországban kézilabdázik, őt is meg akarta látogatni. Nem tudhatjuk, mi járt a fejében, de látszólag minden rendben volt, megvolt mindene. Család, barátok, munka, a jövőjét tervezte..."