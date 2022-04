Hihetetlen videó! Íme a bíró, aki simán lesprinteli a világ legjobb csatárát, Benzemát

Elképesztő videó!

Real Madrid az Osasuna ellen, de a meccs ennél igazából sokkal izgalmasabb volt. És nemcsak azért, mert Herrera kapus a második félidőben 7 percen belül Benzema 2 tizenegyesét védte ki.

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A meccsnek azonban nem ez volt a legemlékezetesebb pillanata!

Hanem az, hogy a 96. percben a mérkőzés bírója olyan kábé hatvan méteres sprintben métereket vert Benzemára, a világ pillanatnyilag legjobb csatárára.

What a counter pass from benzema and a great assist from Vinicius ...be scared Man city pic.twitter.com/MZHTRPsETR