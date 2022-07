Biztonsági őr vert meg egy fotóst a Forma-1-es Magyar Nagydíjon

Az eset miatt a Hungaroringet akár fel is jelenthetik a Nemzetközi Automobil Szövetségnél, és erre nagy is az esély.

Mark Thompsont a Getty fotósát megpofozta egy biztonsági őr. Hogy miért tette ezt az egyébként nem a Hungaroring, hanem egy biztonsági cég alkalmazottja, azt nem tudni. A Twitterre feltöltött képen látszik, hogy a pofon hatására seb keletkezett a fotós szája felett.

The friendly face of Hungarian trackside security pt2 the slap across the face ( note cut to lip) pic.twitter.com/iLIsBhltZd