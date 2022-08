Kubatov elmondta, ők több mint tíz éve küzdenek a kirekesztés minden formája ellen.

MTI/TASR/Martin Baumann

Kubatov Gábor, az FTC elnöke leszögezte, maximálisan igazat ad az Európai Labdarúgó Szövetségnek (UEFA), amely pénteken pénzbüntetéssel, valamint szektorbezárással sújtotta a klubot a Slovan Bratislava elleni, sikerrel megvívott Bajnokok Ligája-selejtező alatt történt szurkolói rendbontások miatt – írja az MTI.

Egyszerre vagyok mélységesen csalódott és rendkívül dühös most. Maximálisan igazat adok az UEFA-nak, nem is vitatom a döntés jogosságát. Több mint tíz éve, amióta elnöknek választottak, küzdünk a kirekesztés minden formája ellen a Fradiban. Folyamatosan kampányolunk, nem csak a szavak, hanem a tettek szintjén is harcolunk