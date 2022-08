A csütörtökön kezdődő római úszó Európa-bajnokságon szereplő Hosszú Katinkának továbbra is a száz érem megszerzése a célja, a háromszoros olimpiai bajnokot ugyanakkor még foglalkoztatja a 2024-es párizsi játékokon való részvétel is.

Fotó: Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó a vizes Európa-bajnokság kezdete előtti napon tartott sajtótájékoztatón Rómában 2022. augusztus 10-én. MTI/Czeglédi Zsolt

- nyilatkozott szerdán, a Foro Italicóban tartott nyitó sajtótájékoztatót követően a közmédiának a 33 éves úszó, aki világversenyeken (olimpián, vb-n, Eb-n) eddig 96 érmet szerzett.

Hosszú elmondta, ez az esztendő kissé nosztalgikusra sikeredett, kezdve a hazai rendezésű világbajnoksággal:

Most pedig következik Róma, ahol az első világbajnoki aranyamat nyertem, jönnek is vissza a szebbnél szebb emlékek. Igaz, az akkori társak közül már csak Verrasztó Dávid és Jakabos Zsuzsanna van itt, a reptéren, amikor vártuk a csomagokat, beszélgettünk is arról, hogy a fiatalok már külön vannak. Az év végén pedig jön a rövidpályás világbajnokság Melbourne-ben, 2007-ben ott voltam először világbajnokságon