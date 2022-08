Hosszú Katinka óriási meglepetésre nem jutott döntőbe 400 méter vegyesen szombaton a római úszó Európa-bajnokságon.

Fotó: Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó a vizes Európa-bajnokság kezdete előtti napon tartott sajtótájékoztatón Rómában 2022. augusztus 10-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A háromszoros olimpiai bajnok világcsúcstartó – aki júniusban, a hazai rendezésű világbajnokságon a döntő egyedüli európai résztvevőjeként végül a negyedik helyen végzett – 4:45.07 perces idővel összesítésben a negyedik időt úszta ugyan, azonban honfitársai közül Jakabos Zsuzsanna (4:41.30) és Mihályvári-Farkas Viktória (4:41.01) is megelőzte, így a szabályok értelmében nem folytathatja.

A szám 33 éves világcsúcstartója, címvédője és négyszeres győztese – aki 97 éremnél jár nagy világversenyeken (olimpiai, vb, Eb) és a 100-at tűzte ki maga elé célul – nem jött ki a vegyes zónába az újságírókhoz.

A 18 esztendős Mihályvári-Farkas elmondta, miután látta, hogy Hosszút megelőzte, még tartalékolni is tudott az esti döntőre.

Úgy jöttünk ide, hogy az edzőmmel bizonyítani akarunk magunknak. Fel voltam készülve, jól sikerültek az edzések, bár az időn annyira ez most nem látszik, de remélem a döntőben jobb lesz

- nyilatkozta a legjobb idővel döntős magyar.

A Foro Italicóban szakadó esőben a magyarok közül a délelőtti előfutamokban elsőként Pádár Nikolett ugrott medencébe 200 méter gyorson. A 4x200 méteres váltóval csütörtökön bronzérmes versenyző – aki júliusban címét megvédve nyert aranyat a bukaresti junior Eb-n – 1:59.62 perces idővel az ötödik idővel jutott tovább. Őt Késely Ajna követte, aki 2:01.08 perccel zárt, elmondta azonban, hogy szereplése egyelőre kérdéses az elődöntőben, és edzőjével, Bernek Péterrel döntenek majd a folytatásról.

A szervezők a szakadó eső miatt "felpörgették" a programot, minimális szünetekkel engedték egymás után a futamokat.

A következő szám a férfi 100 méter pillangó volt, amelyben Milák Kristóf a szám címvédőjeként, olimpiai ezüstérmeseként és újdonsült világbajnokaként ugrott medencébe. A Honvéd klasszisa egy pillanatra sem erőltette meg magát, még azt is hagyta, hogy legyőzzék, 51.82 másodperces idővel a harmadik helyen jutott tovább. A futam után a vegyes zónában elmondta, "csak azért jöttem most, hogy leússzam". Este ugyanis előbb a 100 méter gyors fináléjában, majd ennek a számnak az elődöntőjében lesz érdekelt – a kettő között pedig 24 perce lesz regenerálódni. Hozzátette, utoljára talán gyerekkorában úszott ilyen körülmények között.

Ugyanebben a számban Kós Hubert egyéni csúcsát (51.52) megközelítve, 51.88 másodperccel a negyedik idővel jutott tovább. Az UTE versenyzője az esti programban a 200 méter hát döntőjében lesz érdekelt, ugyanakkor jelezte, ennek ellenére ott lesz ebben a számban is az elődöntőben, ez ugyanis közel áll a szívéhez, és az edzéseken is sokat gyakorolták.

Férfi 200 méter mellen két olyan úszó ugrott vízbe, aki ezt a számot ritkán vállalja: Verrasztó Dávid 2:13.81 perccel a 14., Zombori Gábor 2:13.93-mal a 16. helyen jutott tovább. A csütörtöki nyitónapon 400 méter vegyesen ezüstérmes Verrasztó elárulta, elsősorban azért állt itt rajthoz, mert ahhoz, hogy eredeti számában jobb legyen, minden úszásnemben javítania kell. Zombori megjegyezte, hátúszóként kezdte, majd vegyesen és gyorson is versenyzett, most éppen mellen próbálja ki magát, az edzéseken jól is érezte magát ebben az úszásnemben.

Búcsúzott Szabó-Feltóthy Eszer, aki 50 méter háton 29.96 másodperccel a 33. lett.