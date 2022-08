Hosszú: "fáradtnak érzem magam, nehézkesen megy a mozgás"

Hosszú Katinka fáradtnak érzi magát, nagyon kevés ideje volt felkészülni a versenyekre.

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó a vizes Európa-bajnokság kezdete előtti napon tartott sajtótájékoztatón Rómában 2022. augusztus 10-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A világklasszis úszónő az előző olimpián sajnos nem úgy szerepelt, ahogy várta, illetve pár napja is nagy meglepetést okozott azzal, hogy címvédőként sajnos kiesett a női 400 méteres vegyes úszásban a római úszó Eb-n – írja a Promotions.

A sportoló azt is megosztotta, hogy kevés ideje volt felkészülni, mivel kihagyta az őszt. Sőt, az is megfordult most a fejében, hogy nem indul az úszó-Európa-bajnokságon, de mivel ő nem olyan ember, aki megfutamodik a kihívások elől, ezért végül úgy döntött, hogy mégis szerepel – jól tette, hiszen ma a női 200-as vegyesúszáson bejutott a középdöntőbe, így van esélye érmet szerezni.

Hosszú Katinka elmondta, hogy továbbra is azon lesz, hogy a maximumot tudja kihozni magából, ráadásul a főszponzorával 2024-ig kötöttek szerződést, szóval addig mindenképp fog úszni.

„Fáradtnak érzem magam, nehézkesen megy a mozgás, ebből a fizikai állapotból kell kihoznom a legtöbbet.”

Nemcsak a medencében érik pofonok Hosszú Katinkát, hiszen az életéről szóló dokumentumfilm, a Katinka csúfosan megbukott a magyar mozikban.