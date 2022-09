Hivatalos: Dzsudzsák Balázs kap egy búcsúmeccset, hogy egyedüli válogatottsági rekorder lehessen

Marco Rossi hétfő este jelentette be a hírt.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A kapitány a Nemzeti Sport kérdésére megerősítette a lap korábbi értesülését, miszerint Dzsudzsák Balázs idén, a görögök elleni mérkőzéssel búcsúzik el a válogatottól.

„A szurkolók ma bizonyították, mennyire elismerik azokat a játékosokat, akik küzdenek a nemzeti színekért. Azt hiszem, ez lesz a görögök elleni meccsen is, mert szeretném, ha Dzsudzsák Balázs is megkapná azt az elismerést, amit Szalai Ádámhoz hasonlóan ő is megérdemel. Megerősíthetem, a görögök elleni lesz Dzsudzsák búcsúmeccse”