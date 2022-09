Ahogy arról korábban beszámoltunk, Marco Rossi hétfő este jelentette be a hírt miszerint, Dzsudzsák Balázs kap egy búcsúmeccset, hogy egyedüli válogatottsági rekorder lehessen.

Fotó: A debreceni Dzsudzsák Balázs az OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott Debreceni VSC – ZTE FC mérkőzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban 2021. augusztus 21-én. A Zalaegerszeg 2-1-re győzött. MTI/Czeglédi Zsolt

A csakfoci.hu beszámolója alapján Hrutka János, Esterházy Márton és László Csaba sem nézi jó szemmel, hogy Dzsudzsák Balázs visszatér a válogatottba a görögök ellen, illetve azt sem, hogy a játékos szerint előfordulhat, hogy nem ez lesz az utolsó meccse a nemzeti csapatban.

A szurkolók ma bizonyították, mennyire elismerik azokat a játékosokat, akik küzdenek a nemzeti színekért. Azt hiszem, ez lesz a görögök elleni meccsen is, mert szeretném, ha Dzsudzsák Balázs is megkapná azt az elismerést, amit Szalai Ádámhoz hasonlóan ő is megérdemel. Megerősíthetem, a görögök elleni lesz Dzsudzsák búcsúmeccse