Rossi: ennél jobb csoportot is el tudtam volna képzelni

Megvolt a sorsolás, már tudjuk, milyen úton juthat el a magyar labdarúgó-válogatott a 2024-es, németországi Európa-bajnokságra. Szerbia, Montenegró, Bulgária és Litvánia lett az ellenfelünk, közülük kell hármat megelőzni, és akkor sorozatban harmadszor is ott lesz a csapat az Eb-n.

Az olasz Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában játszott Magyarország – Olaszország mérkőzésen a Puskás Arénában 2022. szeptember 26-án. MTI/Kovács Tamás

Lehetett volna sokkal nehezebb csoportunk, de természetesen ennél jobb csoportot is el tudtam volna képzelni. Nem szabad, hogy megtévesszen bárkit is, hogy bennünket sorsoltak a legerősebb kalapból, hiszen a szerbek a világranglistán előttünk állnak, és kint lesznek a világbajnokságon is.

A szerbek mellett a montenegróiakat és a bolgárokat is ismerjük a közelmúltból az egymás elleni mérkőzéseinkről, ám az ellenük elért eredményekből nem lehet kiindulni, mert két-három év alatt nagyon sokat változhatnak az erőviszonyok a mai labdarúgásban.

Nehéz mérkőzések várnak ránk, meccsről meccsre kell előre gondolkodnunk a selejtezők során, és ahhoz, hogy eredményesek legyünk, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk az összes találkozón”