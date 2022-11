Simán kikapott Romániától a magyar női teniszválogatott

Udvardy Panna sima vereséget szenvedett Ana Bogdantól szombaton a Billie Jean King Kupa rájátszásában a nagyváradi párharc harmadik mérkőzésén, majd a tét nélküli páros meccs után a magyar női teniszválogatott összesítésben 4-0-ra kikapott Romániától, így nem jutott tovább a 2023-as finálé selejtezőjébe.



Udvardy Panna. Fotó: Adrian Dennis / AFP

Babos Csaba szövetségi kapitány együttese a pénteken elveszített két egyes mérkőzés után annak a tudatában lépett pályára a folytatásban, hogy mind a három hátralévő találkozót meg kell nyernie a továbbjutás érdekében. A magyarok ugyanakkor még sosem fordítottak meg párharcot 2-0-s hátrányból.

A szombati nyitómeccsen elvileg a két éljátékos, a pénteken Gálfi Dalmát verő Ana Bogdan, valamint a Jaqueline Cristiannal szemben alulmaradt Bondár Anna találkozott volna, ám a két és fél órás mérkőzést vívott Bondár helyett a kapitány Udvardyt küldte pályára. A világranglista 83. helyezettje remek formában érkezett Erdélybe, ugyanis a múlt héten megnyert egy 60 ezer dollár összdíjazású versenyt a kolumbiai Barranquillában.

A két játékos 2017 óta már négyszer megmérkőzött egymással, és mindig Bogdan bizonyult jobbnak. Érdekes, hogy kétszer Budapesten csaptak össze, köztük idén júliusban a Római parti viadalon.

Az ötödik csata is a 48. helyen álló román játékos fölényét hozta, aki semmire nyerte az adogatógémjeit, miközben kétszer is elvette a kaposvári teniszező szerváját. Bő 20 perc elteltével 5:0 állt az eredményjelzőn, öt perccel később pedig már szettelőnyben volt az ellenfél. A 24 éves magyar hét elvesztett játék után tudott először hozni egy gémet, ám 2:3-nál negyedszer is elvesztette az adogatását, ami sorsdöntőnek bizonyult, mivel Bogdan innen már magabiztosan lezárta a váratlanul egyoldalú meccset, amely mindössze 70 pecig tartott.

Mivel a párharc eldőlt, a két kapitány döntése alapján már csak egy tét nélküli páros találkozóra került sor, melyen döntő rövidítésben szintén a házigazdák diadalmaskodtak.

A nagyváradi csatát 4-0-ra megnyerő románok jövőre a BJK Kupa döntőjének a selejtezőjében vehetnek részt, míg a magyar csapat az euro-afrikai zóna I-es csoportjában folytatja.

A két válogatott tizedszer találkozott, de csak egyszer, 1993-ban nyertek a magyarok, akik legutóbb 2002-ben szerepeltek a világelitben.

Eredmény:

Románia-Magyarország 4-0

Monica Niculescu, Jaqueline Cristian-Jani Réka, Udvardy Panna 5:7, 6:4, 10-4 – döntő rövidítés

korábban:

Ana Bogdan-Udvardy Panna 6:0, 6:2

pénteken játszották:

Jaqueline Cristian-Bondár Anna 6:2, 4:6, 7:6 (7-3)

Ana Bogdan-Gálfi Dalma 6:1, 6:4