Megtörték a csendet a Liu testvérek, akik készek kifizetni a Kósa Lajos által kért milliókat: "A nulláról kezdjük újra. Lemondunk mindenről" – Ez az oka a fájó döntésüknek

Még ha nem is értenek ezzel egyet.

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Ha a szövetség ragaszkodik a költségek megfizetéséhez, akkor Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang állja ezt, még ha nem is értenek egyet vele, és nincs is hasonlóra példa a sportág nemzetközi történetében – ezt mondta a Nemzeti Sportnak a két olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó.

A Magyar Országos Korcsolyázószövetség nemrég úgy döntött, hogy hozzájárulnak a Liu testévérek országváltásához, de csak akkor, ha kifizetik három év alatt rájuk fordított összeget.

– mondta a lapnak Liu Shaolin Sándor, amit az öccse azzal egészített ki, hogy egyelőre még nem dőlt el, hol folytatják, nincs olyan ország vagy szövetség, amely rendezné ezt az összeget. Kósa Lajos korábban azt mondta, fejenként 100-150 millió forintról van szó. A testvérek egyelőre a szövetség jelzésére várnak.

„Mi mindent megtettünk azért, hogy minél sikeresebb legyen a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázás, és nem is felejtjük el sohasem ezeket az éveket, mindig jó érzésekkel gondolunk majd vissza erre az időszakra. Éppen emiatt is vállaljuk a szövetség által felvetett költségek visszafizetését, ha ez a döntés születik, ám mert nem kis összegről van szó, időre van szükségünk ahhoz, hogy maradéktalanul meg is tegyük”