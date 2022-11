Most már biztos! Orbán Viktor az oroszokkal van

A katari foci vb-n legalábbis.

Kiderült, hogy a magyar kormányfő és az orosz szurkolók ugyanazért a csapatért szorítanak majd a ma kezdődő 2022-es katari futball világbajnokságon. Hogy melyik az a csapat? Nem a mi kutyánk kölyke... Azaz nem a horvát nemzeti válogatott, bár a magyarokkal ellentétben ott vannak a foci vb.

Orbán Viktor a mostani vébén nem is egy latin csapatnak szurkol (korábban kedvencei között volt Argentína és Peru is), hanem meglepő módon Szerbiának.

Ez az a csapat, amelyért az orosz szurkolók többsége is szorít majd, miután Putyin háborúja miatt kizárták a csapatukat a világbajnokságról

- írja a 444.hu.

Az oroszok és a szerbek között amúgy is van egy hagyományosan erős kapcsolat, ezt erősítette fel most a vébé előtt egy akció, hogy találjanak egymásra a szurkolók. A felmérések szerint jól is áll a ügy.