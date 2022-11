Nosztalgiashow-val, Morgan Freemannel és egy koreai szupersztár nyitották meg a 2022-es katari futball világbajnokságot. A FIFA elnöke a szaúdi koronaherceg mellett nézte végig a megnyitót. A stadionnál tevés rendőrök figyelnek a biztonságra.

A futball vb előtt olyan hírek is keringtek, hogy a Black Eyed Peas és Robbie Williams is fellép majd a megnyitó ceremónián, de pletykálták J Balvin és Bad Bunny reggaeton sztárokat is, Dua Lipa és Rod Stewart viszont előre tagadták, hogy fellépnének Katarban.

Morgan Freeman azonban valóban ott volt a megnyitón, aki a másor elején a csípőtől amputált Ghanim Al Muftah influenszerrel beszélgetett a stadionban. A ceremóniára a vb-trófeát a franciákkal 1998-ban világbajnok Marcel Desailly hozta be.

Tamim bin Hamad Al Thani katari emír a beszédében azt mondta, hogy

Milyen szép az, amikor az emberek félreteszik azt, ami megosztja őket, és inkább a sokszínűségüket ünneplik. Legyen ez a torna tele a jósággal és reménnyel és üdvözöljünk mindenkit a világban Dohából

A nem éppen izgalmasnak ígérkező nyitómeccsen a házigazda Katar Ecuadorral mérkőzik meg.