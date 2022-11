Így tiltakozott a német válogatott a cenzúra ellen a világbajnokságon

Bár a német-japán csoportmeccs előtt arról szóltak a pletykák, hogy Manuel Neuer német csapatkapitány felveszi a FIFA által betiltott szivárványszínű karszalagot, a németek végül a tiltakozás más formáját választották.

A német kezdőcsapat fényképezkedik, mielőtt megkezdődik a Németország-Japán mérkőzés a katari labdarúgó-világbajnokság első fordulójában, a E csoportban az ar-rajjáni Halifa Stadionban 2022. november 23-án. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

A kezdő sípszó előtti csapatfotózásnál valamennyi játékos a száját befogva jelezte, hogy nincs itt minden rendben, a kapus Neuer pedig egy szívecskés, de fekete-fehér karszalagot vett fel – írja a 444.hu.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.

Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7