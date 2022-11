Magyar futónőre támadt az Antarktiszon egy pingvin

Két futótársa hessegette el a támadó madarat.

A hvg.hu cikke szerint az ultramaratonista, amúgy civilben fogorvos Lubics Szilva jelenleg az Antarktisz 250 nevű versenyen vesz részt (250 kilométert kell lefutni az Antarktiszon, a távot hat szakaszban, hét nap alatt futják le a versenyzők a déli földrész szélén lévő szigeteken), ahonnan rendszeresen küld beszámolót, a legújabban pedig egy szürreális történetet osztott meg a Facebook-oldalán: megtámadta egy pingvin.

A kép illusztráció, nem az Antarktiszon készült!

Lubics Szilvia hosszútávfutó, ultramaratonista, a Spartathlon és az Ultrabalaton ultratávú futóversenyek többszörös győztese fut egyik kutyájával Nagykanizsán 2015. március 10-én.

Fotó, címlapkép: MTI/Varga György

„Nem hiszitek el mi történt! Ma olyan szigeten futottunk, ahol voltak pingvinek. Már alig vártam, hogy láthassam őket, annyi klassz képet láttam róluk. Erre futok békésen, gyönyörködöm bennük, élvezem, hogy köztük lehetek, erre az egyik pillanatról a másikra az egyikük megtámad! Odarohan hozzám, se szó, se beszéd, felborít, és elkezdi ütni a csőrével a lábam. De úgy rendesen. Teljesen lesokkolódtam. Két másik futó rohant oda hozzám, ők kergették el. Azt hittem ezek cuki állatok…. Biztos nem véletlenül támadott meg, tudom, hogy én futottam az ő területükön, de ez akkor is váratlanul ért. Vicc nem? Már csomó helyen futottam a világon, ahol megtámadhatott volna valami vadállat – amitől be is voltam rezelve – de semmi nem történt. Erre az Antarktiszon megtámad egy pingvin.”

Lubics beszámolója szerint később egy amerikai versenyző azt mesélte, hogy a verseny kedvenc pillanata az volt számára, amikor "a magyar fogorvost megtámadta a pingvin, és az abu-dzabi postahivatalnok megmentette.”

A cikk szerint egyébként Lubics Szilviának nem jelentenek újdonságot a megpróbáltatások, mert futott ő már közel 400 kilométert sivatagban, és a balesetek sem újak neki, mert már ütötte el autó futás közben – de most azt írta, hogy a pingvinek iránti korábbi szeretét át fogja értékelni.