A közösségi oldalán köszönt el hivatalosan.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ahogyan megírtuk, a legendás futballista, Pelé, 82 éves korában, hosszú betegeskedés után elhunyt. A hírre a magyar miniszterelnök is reagált, aki egyébént Szenteste óta egyetlen posztot sem osztott meg. Most viszont úgy érezte, neki is meg kell emlékeznie a futballcsillagról.

A következő közös képpel köszönt el: