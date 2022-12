Hivatalos: Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiába igazolt

A Manchester Unitedtól való távozása óta szabadon igazolható Cristiano Ronaldo aláírt a szaúdi al-Nasszrhoz – szúrta ki a Nemzeti Sport a klub közösségi oldalán.



Fotó: Instagram/Cristiano Ronaldo

A 37 esztendős portugál támadó 2025 nyaráig írt alá, szerződéshez a Marca információi szerint évi 200 millió eurós, azaz közel 80 milliárd forintos fizetés jár.

Az al-Nasszr csapatában Rudi Garcia lett az edzője, aki korábban a Lille, a Marseille, a Lyon, és az AS Roma edzője is volt, és olyan csapattársai lettrek, mint David Ospina, vagy a kameruni válogatottban a világbajnokságon is remekül teljesítő Vincent Aboubakar.

Az al-Nasszr jelenleg a második helyen áll a szaúdi bajnokságban, ahonnan csak a bajnok kvalifikál az ázsiai Bajnokok Ligája küzdelmeire.