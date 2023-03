Liu Shaolinék nem lesznek ott a jövő heti rövid pályás vébén

A testvérpár kihagyja a jövő heti dél-koreai rövid pályás gyorskorcsolya-világbajnokságot.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Liu Shaolin és testvére, Liu Shaoang kínai bemutatkozása egyelőre elmarad: a magyar színekben olimpiai bajnoki címeket szerző testvérpár kihagyja a vébét.

"Beszéltem velük, és Shaolin már ott is lehetne a vb-n, de azt mesélte, hogy valamilyen adminisztrációs ügy miatt végül lecsúsztak a kínaiak a nevezéséről. Úgyhogy ez az oka annak, hogy továbbra is várni kell a bemutatkozásra. Számukra ráadásul ezzel véget is ért a szezon"