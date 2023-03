"Djokovicsot nem engedik be az USA-ba, nem versenyezhet"

A szerb világelső Djokovics nem léphet be az USA-ba, és nem játszhat az amerikai versenyeken.

Bár az országok többsége már feloldotta a koronavírusra vonatkozó korlátozásokat, az Egyesült Államok nem tett így. Az USA-ba ugyanis továbbra is csak szigorú feltételekkel lehet beutazni: oltottsághoz kötik a vízumok kiadását.

Márpedig Novak Djokovics nem vette fel a vakcinákat, így nem vehet részt az Indian Wells-i és a Miami-i tornákon

– írja a sportal.hu. A beutazási kérelem elutasítását Rick Scott floriai szenátor már be is jelentette a Twitter oldalán, amelyen azt a levelet is nyilvánosságra hozta, amelyben külön elbírálást kér a teniszezőnek. Novak Djokovics már csak abban bízhat, hogy Joe Biden amerikai elnök közbelép és megváltoztatják a döntést.