Nem hiszed el mi lett Jordán Tamás fiából

Az elektronikus sport (röviden e-sport) résztvevői amatőr vagy professzionális módon, versenyszerűen foglalkoznak az egyes videójátékokkal, ebből fakadóan a játékos megjelölés mellett e-sportolóknak is nevezik őket.

Magyarországon kb. 2005-2006 óta van a köztudatban a kifejezés, de csak a 2010-es évek utánra nőtte ki magát annyira, hogy többen is elismerik e szó valódi értelmét. Ahogy a rendes sportban, itt is vannak „sportolók”, akik pár éve már rendes bejelentett munkahelynek veszik ezt a tevékenységet, és fizetéssel járó bejegyzett munkahely hiányában „gamer ház”-akban laknak

A világon összesen közel 427 millió ember fogja figyelni az otthonából az e-sport mérkőzéseket. Az e-sport terjedésének és a számok növekedésének kiemelt szerepet biztosítottak egyes online streaming platformok, mint például a YouTube, Twitch. A Major League Gaming statisztikái alapján, a nézők 85%-ban férfiak, és 15%-ban nők voltak, a nézők életkora átlagosan pedig 18 és 34 év között volt.

A teljes globális e-sport piac megközelítőleg 325 millió dollárt generált a 2015-ös évben és megközelítőleg 429 millió dollárt ért el a 2016-os évben. 2015-ben összesen 226 millió emberhez jutott el az e-sport valamely formában.

Közös játék, tippek, trükkök – Fifázz Jordán Benedekkel az Unibet Magyarország csatornáján!

Jordán “JordanBeast15” Benedek Magyarország egyik legsikeresebb FIFA játékosa, aki különleges műsorokkal vár márciusban. A FIFA-játékok rajongói szerencsések lehetnek, ugyanis Beni sűrűn streamel Twitchen, így van kitől ellesni egy-két trükköt.

A profi esportoló és streamer most az Unibet csatornáján is tiszteletét teszi, ahol versenybeszámolókat, tippeket, trükköket tanulhatnak a FIFA-rajongók, sőt közös játék is lesz, nem beszélve a sportfogadási tippekről.

Meg meg is mérettetheted magad Benedekkel, Magyarország egyik legjobb FIFA játékosával.

JordanBeast15 a FIFA 23-as ciklusban is bizonyított már, kvalifikálta magát a II., illetve a III. FIFA Global Series versenyre. Ezek az események igazán fontosak, ugyanis itt lehet világbajnoki pontokat szerezni, hogy meghívást kapjanak a legjobbak a világeseményre. Az FGS IV. kupa kvalifikációja jelenleg is folyik, természetesen Beni most azon dolgozik, hogy oda is gond nélkül kijusson.

Jordán Benedek karrierje egészen 2018-ig vezethető vissza, ahol az egyik hazai Play IT rendezvényen 2. helyezést ért el. Itt realizálta, hogy több is van benne, így az esportolói utat választotta. Az Olympic Lyon esportoló toborzóján egészen a döntőig jutott, ráadásul minden évben töretlenül bekerült az adott FIFA-ciklus 200 legjobb játékosa közé. (Körülbelül 11 millió játékosból.)

Benit legalább 500-700 néző szokta követni egyidőben, amikor streamel, ezzel a hazai szcéna egyik, ha nem legnézettebb FIFA tartalomgyártójának számít. Ezt nagyban köszönheti annak is, hogy a FIFA 22 során rendesen ráfeküdt a személyes márkájának építésére, s tette mindezt úgy, hogy ezzel párhuzamosan eChampions League selejtezőkön játszott, bejutott a klubvilágbajnokságra (eClub Series), na meg Rapport Rodrigóval még a 2v2 Pro Leagueben is megmérettette magát.

Az Unibet Magyarország Twitch csatornáján a következő napokon találkozhattok Benedekkel:

2023.03.06., hétfő o 14:00-18:00 2023.03.10., péntek o 14:00-18:00 2023.03.13., hétfő o 14:00-18:00 2023.03.17., péntek o 14:00-18:00 2023.03.20., hétfő o 14:00-18:00 2023.03.24., péntek o 14:00-18:00

Érdemes követni a műsorait, mert akár világbajnokok is felbukkanhatnak a Weekend League-ek során, MoAubát például, amikor kellett kétvállra is fektette!