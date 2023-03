Ronaldo dührohamot kapott, amikor a közönség Messi nevét skandálták felé

Az Al-Nasszr aktuális ellenfelének szurkolói már meg is találták Cristiano Ronaldo gyenge pontját.

Fotó: AFP

Ugyanis amikor nem megy a csapatnak és portugál labdarúgójának, örök riválisa, Lionel Messi nevét skandálják a nézők, amit elég rosszul visel az Al-Nasszr kapitánya. Így volt ez csütörtök este is, amikor Ronaldóék bajnoki meccsen 1–0-ra kikaptak az Al-Ittihadtól – írta meg az Index.

A kisebb botrány akkor tört ki, amikor a vesztes csapat játékosai lefelé baktattak a pályáról. A közönség Messi nevét skandálta, erre Ronaldo dührohamában hatalmasat rúgott oldalvonal mellett a földön heverő vizespalackokba.

The entire stadium chanting Messi’s name. It’s kind of sad, even in Saudi Arabia Ronaldo cannot escape his shadow. pic.twitter.com/Svtoxcka3m