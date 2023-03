A Kecskemét 2-0-ra nyert otthon a sereghajtó Vasas ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A kecskeméti Niktscher Tamás (b) és Sztojka Dominik Balázs, a Vasas játékosa (j) a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában játszott Kecskeméti TE – Vasas FC mérkőzésen a kecskeméti Széktói Stadionban 2023. március 12-én. MTI/Ujvári Sándor

A második helyen álló hazai csapat kilenc mérkőzés óta veretlen, míg a vendég együttes – amely a Magyar Kupában elődöntős – a bajnokságban hét kör óta nyeretlen.

OTP Bank Liga, 23. forduló:

Kecskeméti TE-Vasas FC 2-0 (0-0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 3223 néző, v.: Farkas

gólszerzők: Tóth B. (58.), Banó-Szabó (84.)

sárga lap: Nikitscher (17.), Tóth B. (45.), Horváth (50.), Zeke (76.), Vágó (81.), Banó-Szabó (85.), illetve Litauszki (12.), Sztojka (26.), Baráth (49.)

Kecskeméti TE:

Varga B. – Vágó, Szabó A., Belényesi – Nagy K. (Katona M., 68.), Katona B. (Banó-Szabó, 60.), Nikitscher (Mehszi, 87.), Szuhodovszki (Szalai G., 87.), Zeke – Tóth B., Horváth K. (Májer, 68.)

Vasas:

Uram – Baráth (Ódor, 62.), Litauszki, Iyinbor (Zimonyi, 73.), Silye – Hegedűs, Urblík (Szalai J., 80.), Sztojka (Hidi, 62.) – Holender, Balogh, Hinora (Szilágyi, a szünetben)

A Kecskemét lépett fel támadólag, a sok hiányzó miatt felforgatott összeállításban játszó Vasas elsősorban védekezett, az első negyedórában nem nagyon tudott akciót felépíteni. A folytatásban némileg kiegyenlítődött a játék, ugyanakkor komoly helyzet továbbra sem alakult ki egyik kapu előtt sem. Az utolsó negyedórában már akadt egy-egy kapura lövés, vagy fejelés, de egyik kapusnak sem kellett bravúrt bemutatnia. Az első félidőben nem volt nagy az iram, nem vállaltak túl sok kockázatot a csapatok.

A második játékrész elején is aktívabb volt a hazai együttes, és egy jobb oldali beadást követően közeli fejeléssel meg is szerezte a vezetést. A Kondás Elemér vezetőedző által dirigált Vasas továbbra sem volt képes nyomás alá helyezni a hazaiakat, akik ráadásul a hajrában kontratámadásból növelték előnyüket, ezzel – teljesen megérdemelten – el is döntötték a három pont sorsát.