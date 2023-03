Budapesti evezős évadnyitó: a férfi nyolcasoknál a magyar válogatott győzött

A nők között Preil Vivien győzött.

A nők között Preil Vivien, a férfiaknál Bridge Henry, míg a férfi nyolcasoknál a magyar válogatott győzött a budapesti evezős évadnyitón – olvasható az MTI hírében.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az idén is nagy számú nevezés érkezett a Danubius Nemzeti Hajós Egylet, a Budapesti Evezős Szövetség és a Magyar Evezős Szövetség (MESZ) által rendezett gróf Széchenyi István emlékversenyre, amelyen több mint 80 csapat közel 650 versenyzője vett részt szombaton.

Az evezős évadot Cseh Ottó, a MESZ elnöke nyitotta meg. Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára és Kiss László, a III. kerület polgármestere köszöntötte a tíz országból és Magyarország több pontjáról érkezett csapatokat.

A 3600 méteres táv, amely az Óbudai-sziget északi csücskénél kezdődik, a szigetmenti Duna-ágat követi és a budai Görzenál magasságában ér véget, mára már az európai evezős naptár stabil tagja, rövid története során 16 országból fogadott versenyzőket – emlékeztettek rá közleményükben a szervezők.

A férfi felnőtt nyolcasok versenyét a magyar válogatott, a női nyégypárevezősök abszolút versenyét az angol Newark RC csapata nyerte. Egypárba Bridge Henry, a Danubius Nemzeti Hajós Egylet versenyzője, a nőknél Preil Vivien, a Budapest Evezős Egylet versenyzője diadalmaskodott.

A Budapest Kupa Regattán idén is megrendezték a "Plusz egy kromoszóma" sprint ergométeres futamot, melyben kiemelkedő sportolók közösen a Down Alapítványból érkező lelkes atlétákkal csapatokban mérték össze erejüket. A főszervező Danubius Nemzeti Hajós Egylet és a Down Alapítvány együttműködése évtizedes, ennek keretében hagyományosan gyűjtést tartottak a szervezők, mellyel az alapítvány munkáját segítik.