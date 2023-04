Pigniczki Fanni arany- és ezüstérmet is nyert Franciaországban

Pigniczki Fanni olimpikon ritmikus gimnasztikázó a szerfinálékban karikával arany-, szalaggal és buzogánnyal pedig ezüstérmet szerzett a franciaországi Thiais-ban rendezett Grand Prix-versenyen vasárnap.



Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az egyéni összetettben bronzérmes sportoló a szombati selejtezőből valamennyi kéziszerrel döntőbe került, ahol karikával kezdett, hibátlan gyakorlatára pedig 32,900 pontot kapott, amivel győzött. Buzogány- (30,450) és szalaggyakorlatával (29,250) is dobogóra állhatott, mindkét szerrel annak második fokára. A labdagyakorlatában volt egy kisebb hiba, az arra kapott 29,250 pont pedig az ötödik pozíciót jelentette, Pigniczki így összesen négy éremmel zárta a franciaországi viadalt.

"Nagyon boldog vagyok, óriási dolog ez számomra, még soha nem voltam dobogós Grand Prix-n, ráadásul életemben először voltam Franciaországban is"

– nyilatkozta a szövetség hírlevelében Pigniczki.

Az olimpikon elmondta, karikával kezdett, az "nagyon jól ment", aztán a többi szernél voltak kisebb hibák, és mivel a labdánál járt érte a legnagyobb büntetés, ott nem állhatott dobogóra.

"Úgy gondolom, nagyon jól haladunk a felkészüléssel, de több összetevőnek köszönhető, hogy ilyen jól megy most minden. Kezd beérni az eddigi munka, változtattunk a fizikális és a mentális felkészülésen is, illetve az én hozzáállásom is változott a versenyekhez, már nem izgulok, próbálok higgadt és nyugodt maradni, és egyre jobban élvezni az egészet"