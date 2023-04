6 módszer, amivel javíthatunk az állóképességünkön

Miért fontos az állóképesség növelése? (x)

Számos sportágban számít kiemelt célnak az állóképesség fejlesztése, de akár a hétköznapok különféle fizikai vagy mentális megpróbáltatásai esetén is számos járulékos előnnyel járhat, ha optimális szinten tartjuk erőnlétünket. Cikkünkben 6 természetes módszert mutatunk, amelyek hozzájárulhatnak állóképességünk fokozásához.

Akár aktívan sportolunk, akár az életünk egyéb területein vagyunk kitéve komolyabb fizikai vagy szellemi igénybevételnek, időről időre előfordulhat velünk, hogy nincs meg a kellő energiánk, erőnlétünk az előttünk álló feladatok elvégzéséhez. Ebben jelentős szerepe van annak, hogy milyen szinten van az állóképességünk, hiszen ezen múlik, hogy képesek vagyunk-e a huzamosabb ideig tartó fizikális vagy mentális erőfeszítésekre anélkül, hogy elfáradnánk.

A fokozott állóképesség egyúttal azt is jelenti, hogy a szervezetünk kevesebb energiaráfordítás mellett is képes az erőkifejtést igénylő feladatok teljesítésére, legyen szó magas intenzitású edzésről, futásról vagy bármilyen egyéb fizikai aktivitásról. A jobb erőnlét ezen felül annak is a kulcsa, hogy fokozatosan egyre nagyobb teljesítményre legyünk képesek az edzésmunka során, ami mind az izomépítés, mind a kardiovaszkuláris edzések esetében kiemelt szempont.

Az állóképességünk javításának továbbá olyan pozitív élettani hatásai is vannak, mint

• a koncentrációs képesség javulása,

• a krónikus betegségek, például a szívbetegségek, cukorbetegség vagy az elhízás, kockázatának csökkenése,

• az energiaszint emelkedése,

• vagy az általános életminőség és a hangulat javulása.

Hogyan növelhetjük állóképességünket?

Eddzünk konzisztensen!

Ha egy-egy nehéz nap után kifáradunk, kimerültnek érezzük magunkat, könnyen adjuk fel szokásos edzési rutinunkat, mondván, hogy csupán egyetlen alkalmat hagyunk ki. A konzisztencia azonban kiemelt fontossággal bír az állóképesség javítása szempontjából, és megadhatja a kellő energialöketet a teljesítőképességünk fejlesztéséhez. Az edzések során szervezetünk endorfinokat termel, aminek következtében kevésbé érezzük magunkat fáradtnak, emellett a fájdalom és a diszkomfort érzését is minimalizálja. Éppen ezért fontos, hogy a kezdeti motiválatlanságon továbblendülve mindig tartsuk az edzéstervünket.

Táplálkozzunk kiegyensúlyozottan!

A fizikai és a szellemi erőfeszítések teljesítéséhez az étkezéssel biztosíthatjuk az üzemanyagot. A kiegyensúlyozott, változatos, fehérjékben, komplex szénhidrátokban és egészséges zsírokban gazdag étrend elengedhetetlen az optimális erőnlét biztosításához.

A szénhidrátokat érdemes az edzések előtt bevinni, hogy kellő energiát biztosítsanak a gyakorlatok elvégzéséhez. Az esszenciális aminosavakból felépülő fehérjék az edzések utáni regenerálódásban, az izomépítésben, sejtképzésben játszanak kulcsszerepet.

Az állóképesség szempontjából kiemelkedő a három elágazó láncú aminosav, a valin, az izoleucin és a leucin, vagy összefoglaló néven a BCAA hatása. Ezek az aminosavak nemcsak az izmok edzés utáni kimerültségét csökkentik, de a fáradtságért felelő szerotonin termelését is megakadályozzák. A BCAA hatásai között említhetjük ezen felül az izomfájdalom enyhítését, az izomsejtek védelmét, valamint az inzulinérzékenységre gyakorolt jótékony hatását is.

Figyeljünk a folyadékbevitelre!

Ha dehidratáltak vagyunk, gyengének, fáradtnak, szellemileg kimerültnek érezhetjük magunkat. Az edzések előtti, közbeni és utáni megfelelő folyadékpótlás javíthatja teljesítőképességünket, késleltetheti a fáradtságérzés kialakulását és még a sérülések kockázatát is csökkentheti.

Próbáljuk ki a HIIT edzést!

A HIIT (High Intensity Intervall Training), azaz a magas intenzitású intervallum edzés az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A rövid, de intenzív blokkokból álló edzésforma akár napi húsz perc alatt jelentősen hozzájárulhat az állóképességünk növeléséhez.

Jógázzunk!

Mivel az állóképességünket a stressz is jelentősen ronthatja, olyan stresszcsökkentő módszereket is bevethetünk, mint a jóga vagy a meditáció. A meditációs légzőtechnikák vagy a nyújtógyakorlatok növelhetik a tüdőkapacitást és javíthatják az oxigénfelvételt, ami szintén szerepet játszik az állóképességünk növelésében.

Ne feledkezzünk el a pihenésről sem!

Az elegendő mennyiségű, minőségi alvás és konzisztens alvási rutin is fontos az állóképesség fenntartásában. Törekedjünk arra, hogy minden éjszaka legalább 7-9 órát aludjunk.

Az állóképesség javítása egy hosszú távú, kitartást és türelmet igénylő folyamat, így ne várjuk azt, hogy egyik napról a másikra jelentősen növekedjen a teljesítőképességünk. Ha azonban beletesszük a munkát, és konzisztensen kitartunk célkitűzésünk mellett, garantáltan meglesz a pozitív hatása.

